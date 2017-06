RICTV Santa Catarina lança campanha de agasalhos

Todos os anos milhares de pessoas têm peças de roupas sobrando e que gostariam de doar, ao mesmo tempo pessoas economicamente carentes buscam auxílio para acabar com o frio. Com o intuito de ser um elo neste ciclo da solidariedade a RICTV mobiliza a sua rede estadual de emissoras pelo 20º ano consecutivo na Campanha do Agasalho.

São mais de 250 pontos de coleta em todo o Estado de Santa Catarina que estão recebendo as peças. As caixas estão identificadas com a identidade visual da campanha que neste ano apresenta o mote “Sua doação vai cair como uma luva”. A lista completa de pontos de arrecadação está disponível no site campanhadoagasalhoric.com.br. Ao longo da campanha serão realizados também eventos para ampliar o número de contribuições.

Após o período de arrecadação os agasalhos serão repassados para ONGs cadastradas e monitoradas pela coordenação da campanha. A prioridade é destinar peças para as regiões com menor índice de desenvolvimento humano (IDH) do estado. A meta é chegar a um milhão de peças e beneficiar milhares de famílias.