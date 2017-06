TV Gazeta, afiliada Record TV no Acre, se consolida líder de audiência na região

Desde a fundação, há 27 anos, a TV Gazeta se consolidou como líder de audiência no mercado regional. Durante evento realizado em um restaurante da cidade, foram apresentadas, aos clientes e parceiros da emissora, as novidades da grade de programação da Record TV para 2017 e a nova pesquisa de audiência. “A pesquisa mostra a importância da TV Gazeta na nossas região. Com qualidade digital na capital, não há melhor lugar para expor a marca se não for na TV Gazeta. Com essa liderança na audiência, apareceu aqui, é visto”, avaliou a Diretora da TV Gazeta, Renata Moura.

A pesquisa foi encomendada pela TV Gazeta para medir a audiência dos programas veiculados em todas emissoras da região. A TV Gazeta aparece em primeiro lugar geral com 52% da preferência dos acreanos.

O programa policial Gazeta Alerta é o campeão absoluto no horário de meio dia com 86% de audiência. Apresentador do programa há quase 15 anos, Edvaldo Souza fala do que pode explicar essa preferência do público.

— É um trabalho em equipe. Não se consegue uma audiência dessa se não for com o trabalho de todos, observa o apresentador.

Outra marca expressiva de aprovação popular foi alcançada pelo caçula dos programas da emissora. O matutino Balanço Geral, apresentado pelo jornalista Wesley Moraes, atingiu o topo da preferência no horário com 34,8%. Com apenas dois anos no ar, o Balanço Geral já é o terceiro programa mais assistido do Acre.

— Fico muito feliz por esse resultado. E digo isso em nome de toda equipe, afirmou o jovem apresentador.

O Geração Gazeta também é outro produto líder na a preferência do público. A revista eletrônica está bem à frente dos concorrentes, com expressivos 27%.

O Diretor Nacional de Afiliadas da Record TV, André Dias, destacou durante o evento a importância da consolidação da marca TV Gazeta no mercado regional.

— Ser representado pelo grupo Gazeta é muito satisfatório porque vocês acabam nos representando com excelência do ponto de vista da qualidade da transmissão e com conteúdo também na web para nosso jornalismo net, afirmou Dias.

O evento mostrou como os profissionais de mídia e empresários avaliam o impacto da TV Gazeta no mercado publicitário regional.

— A TV Gazeta fortalece a união entre agência e cliente, diz o publicitário Alderian Campos.

— Para ter uma participação dessa no mercado, só uma família dedicada de funcionários e diretores, afirmou o empresário Osvaldo Dias, do Grupo Star.