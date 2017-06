O Escorpião Rei e Meu Malvado Favorito 2 embalam o seu sábado (24) na Record TV

Neste sábado (24), não faltam motivos para ficar grudado na tela da Record TV. O Cine Aventura exibe, a partir das 15h15, o divertido Meu Malvado Favorito 2. Durante a noite, a Super Tela traz o imperdível O Escorpião Rei, a partir das 23h30. Veja mais sobre os filmes.

Cine Aventura

Meu Malvado Favorito 2

Com audiodescrição

Gênero: Animação

Classificação: Livre

Sinopse: Gru (voz de Steve Carell/Leandro Hassum) mudou radicalmente sua vida e agora seu negócio é se dedicar às filhotas Agnes (Elsie Fisher), Edith (Dana Gaier) e Margo (Miranda Cosgrove), deixando de lado os tempos de vilão. Ele só não contava que seu passado de "ladrão da Lua" pudesse falar mais alto e ser responsável pelo seu recrutamento, através da AVL (Liga Anti-Vilões), para salvar o mundo na companhia da agente Lucy (Kristen Wiig/Maria Clara Gueiros).

Juntos, eles precisam localizar o criminoso que roubou a fórmula PX41, e Gru desconfia que um antigo "concorrente", chamado El Macho (Beijamin Bratt/Sidney Magal), possa ser o responsável por essa maldade. Para completar os problemas, o parceiro Dr. Nefário (Russell Brand/Luiz Carlos Persy) resolveu abandoná-lo e Margo está vivendo seu primeiro amor.

Super Tela

O Escorpião Rei

Com audiodescrição

Gênero: Ação

Classificação: 14 anos

Sinopse: Em uma época bem remota, na cidade de Gomorra, Memnon (Steven Brand), um governante maligno, estava determinado em massacrar todos que fossem contrários a ele. As poucas tribos sobreviventes, que nunca foram aliadas, se viram obrigadas a se unir pois senão iriam perecer.

Sabendo que o inimigo depende das visões de um feiticeiro, contrataram Mathayus (The Rock), um eficaz mercenário, para eliminar o vidente. Após ter se infiltrado no campo oponente, Mathayus descobre que o feiticeiro é na verdade Cassandra (Kelly Hu), uma linda mulher. Ao invés de eliminá-la, ele a leva para o meio do deserto. Memnon ordena que os guerreiros comandados por Thorak (Ralph Moeller) o eliminem. Mathayus, ferido com uma flecha que tinha veneno de escorpião, fica entre a vida e a morte.

Fique ligado na Record TV.