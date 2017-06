Final do Dancing Brasil será transmitida pela Record TV e pelo Twitter nesta segunda (26)

O Twitter vai realizar nesta segunda-feira (26) a primeira transmissão de um evento ao vivo no Brasil diretamente da plataforma. O primeiro Live brasileiro será feito em parceria com a Record TV e patrocinado por Pantene, em uma ação da agência iProspect.

A partir das 22h30 desta segunda, quem entrar no Twitter no Brasil poderá acompanhar a grande final do Dancing Brasil, o maior maior reality show de dança do mundo. Basta clicar na aba Explorar para encontrar o Live em destaque no topo da página, ou acessar o perfil @dancingbrasil por computador, celular, tablets e outros aparelhos conectados, como Apple TV e Microsoft Xbox One.

O programa, apresentado por Xuxa Meneghel, também será transmitido normalmente pela Record TV. O Live do Dancing Brasil no Twitter será uma experiência complementar para o público. Na plataforma, vai ser possível acompanhar a final do programa e interagir com todas as conversas sobre o episódio em um mesmo ambiente.

Segundo Sergio Floris, diretor de parcerias de entretenimento do Twitter para a América Latina, a experiência do Live no Twitter não se resume a assistir. O público também fica a par do que está sendo falado sobre o assunto em tempo real, além de fazer parte da conversa, tudo em uma única tela.

— O fato de a primeira transmissão no Brasil envolver justamente um conteúdo premium de TV aberta, com um parceiro da relevância da Record TV, só reforça que o vídeo ao vivo no Twitter é uma janela complementar e importante nas estratégias de distribuição.

Antonio Guerreiro, superintendente de estratégia multiplataforma da Record TV, ressalta que, com a ação, a emissora e suas unidades multiplataforma ACLR, R7 e EngageGo reforçam sua vocação transmídia oferecendo ao espectador a possibilidade de interagir em tempo real com o conteúdo da final do reality enquanto decide quem leva o grande prêmio da temporada.

— A experiência com o Twitter e com a Pantene reafirma nosso compromisso com conteúdo de qualidade entregue de maneira inovadora nos mais diversos canais de distribuição.

Segundo Livia Carvalho, gerente de comunicação de marcas de beleza da P&G Brasil, a Pantene aproveitará esse conteúdo de alta qualidade e com interesse do público no ambiente digital para promover a marca, que terá um anúncio antes do início da transmissão (“pre-roll”) e publicará Tweets com destaques em vídeo sobre o programa durante a exibição para uma audiência ampliada dentro do seu público-alvo.

— Pantene é uma marca que busca sempre formas inovadoras para se comunicar com o consumidor. Cabelo Pantene, o primeiro reality de cabelos do Brasil, é um exemplo disso e, por isso, não poderíamos ficar de fora da primeira transmissão de um evento ao vivo pelo Twitter.

O formato Live faz parte de uma estratégia global do Twitter lançada no ano passado e bem-sucedida em diversos mercados, como Estados Unidos, países da Europa e México. Grandes eventos de esportes (como a Liga de Basquete Profissional Feminino dos EUA), entretenimento (como o show beneficente da cantora Ariana Grande, em Manchester, no Reino Unido) e política (cerimônia de posse do presidente americano Donald Trump), por exemplo, já foram transmitidos ao vivo na plataforma. No primeiro trimestre de 2017, o Twitter teve globalmente mais de 800 horas de Live de cerca de 450 eventos.