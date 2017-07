Record TV completa dez anos no Rio Grande do Sul e traz novidades para o público

A Record TV RS completa nesta sexta-feira (30) dez anos de muita informação e serviços prestados ao povo gaúcho. E as comemorações já começaram! No Balanço Geral RS, o presidente do Grupo Record Sul, Reinaldo Gilli, renovou o compromisso da emissora com a população do Estado e contou que muitas novidades estão a caminho. Veja: