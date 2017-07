Record TV exibe A Nova Super Máquina e VIPs neste sábado (1)

Veja mais sobre o que vai rolar no Cine Aventura e Super Tela

A Record TV vai chegar com tudo nessas férias. Neste sábado (1), o Cine Aventura exibe dois episódios da série A Nova Super Máquina, a partir das 15h15. À noite, a Super Tela conta a história de Marcelo Nascimento da Rocha em VIPs, a partir das 23h30. Saiba mais.

Cine Aventura A Nova Super Máquina





Gênero: Ação

Classificação: 12 anos

Sinopse:

Nada Detém o Kit: Mike e KITT precisam dirigir em altíssima velocidade para impedir a explosão de uma bomba. Ao mesmo tempo, especialistas trabalham para desarmar a bomba e encontrar um refém.

A Noite Vira Dia: Mike é apontado para resgatar um embaixador estrangeiro, que foi sequestrado. Enquanto isso, um robô problemático dá uma grande dor de cabeça para o dr. Graiman.

Super Tela

VIPs





Gênero: Drama

Classificação: 12 anos

Sinopse: Marcelo (Wagner Moura) não consegue conviver com sua própria identidade, o que faz com que assuma a dos outros. Isto faz com que passe a ter diversos nomes, nos mais variados meios.

Sonhando em ser um piloto de avião como o pai, aplica seguidos golpes e se envolve em inúmeras aventuras. Uma dos mais conhecidas é quando finge ser Henrique Constantino, filho do dono da companhia aérea Gol, durante um Carnaval no Recife. Inspirado na história real de Marcelo Nascimento da Rocha.