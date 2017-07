Rayanne Moraes viverá a protagonista Pietra em Belaventura

No próximo dia 25 estreia Belaventura, a nova novela da Record TV.

A trama, que substituirá Escrava Isaura na faixa das 19h30, é escrita por Gustavo Reiz e tem direção geral de Ivan Zettel.

A história se passa na Idade Média, por volta do século XV, numa bela e fictícia região conhecida como Belaventura.

A protagonista Pietra, vivida pela atriz Rayanne Morais, é uma jovem camponesa de origem humilde e beleza estonteante.

No começo da trama, é uma menina que vive feliz com sua mãe, Lucy (Larissa Maciel). Quando a mãe desaparece, Pietra passa a viver com Biniek (Paulo Reis), que era músico e vivia bêbado.

Todas as dificuldades a tornam uma mulher forte, combativa, que é obrigada a se defender de tudo e todos. É o início de sua trajetória em direção a um amor redentor.

A novela Belaventura estreia dia 25 de julho, a partir das 19h30, na Record TV.