Dancing Brasil estreia no próximo dia 24 de julho

A segunda temporada do Dancing Brasil vai estrear no dia 24 de julho. Apresentado por Xuxa Meneghel, o reality show musical vai ao ar às segundas-feiras, logo após o Jornal da Record, e contará com a participação de 12 estrelas que terão de se superar a cada coreografia para ganhar boas notas dos jurados Paulo Goulart Filho, Fernanda Chamma e Jaime Arôxa. Fora isso, terão de agradar ao telespectador, que escolherá o vencedor do programa.

Os participantes da atração serão as cantoras Alinne Rosa e Lexa, a ex-jogadora de futebol Milene Domingues, o cantor Fernando Pires, os atores Carlos Bonow, Theo Becker e Yudi, a dançarina Carla Prata, a jogadora de vôlei Jaque Carvalho, os modelos Jesus Luz e Raphael Sander e a atriz Suzana Alves.

Fique ligado na estreia da segunda temporada de Dancing Brasil no próximo dia 24 de julho, a partir das 22h30, na Record TV.