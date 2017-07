As Férias De Mr. Bean e De Volta À Ilha Da Imaginação animam o seu sábado (15) na Record TV

Nessas férias de julho, a Record TV traz dois grandes filmes para embalar o seu fim de semana.

O Cine Aventura exibe o filme De Volta À Ilha Da Imaginação, a partir das 15h15. À noite, a Super Tela fica animada com a comédia As Férias de Mr. Bean, a partir das 23h15.

Saiba mais sobre os filmes:

Cine Aventura

De Volta À Ilha Da Imaginação

Gênero: Aventura

Classificação: Livre

Sinopse: Nim é uma jovem que cuida e protege sua ilha de ambiciosos caçadores que ameaçam a existência de seu lar e de seus animais. Para conseguir salvar sua ilha das mãos de vilões, ela contará com a ajuda de Edmund, um grande amigo.

Super Tela

As Férias De Mr. Bean

Gênero: Comédia

Classificação: Livre

Sinopse: Numa tarde chuvosa na Inglaterra, Mr. Bean (Rowan Atkinson) ganha o 1º prêmio em uma rifa local: uma filmadora nova, 200 euros e uma semana de férias no sul da França. O período de sua viagem coincide com a realização do Festival de Cannes, um dos mais famosos festivais de cinema do mundo.

Mr. Bean já está com a filmadora em punho quando embarca para Paris, sendo que, ao chegar a Gare de Lyons, pede a um passageiro para filmá-lo embarcando no trem. Este passageiro é o diretor russo Emil Duchesvsky (Karel Roden), que participará do júri do festival. Emil perde o trem, que parte com seu filho Stepan (Max Baldry), de apenas 10 anos.

O garoto fica com Bean, que decide descer com ele na estação seguinte para esperar por Emil. Porém o diretor decide pegar um trem expresso para Cannes, onde denuncia Bean à polícia.

