Record TV apresenta novidades de Dancing Brasil e novela Belaventura em coletiva

Por PH Rosa, do R7 no Rio



Música, dança, informação, romance e aventura são alguns dos ingredientes da programação que estreia no segundo semestre na tela da Record TV. Os novos programas foram apresentados nesta quarta-feira (19) em uma coletiva de imprensa no Rio de Janeiro. A primeira atração a ser apresentada foi a segunda temporada do programa Dancing Brasil, apresentado pela rainha Xuxa Meneghel.

Os novos participantes do reality marcaram presença no evento e foram apresentados juntos com seus técnicos, alguns já conhecidos da primeira temporada.

Xuxa falou sobre os novos desafios da temporada e disse que os participantes estão preparados e que agora que o público já conhece a dinâmica do programa o voto será mais consciente. A rainha também falou sobre a consolidação do reality na faixa de horárioda Record TV.

— Agora, segunda-feira Á noite tem horário para dança, para alegria, que se chama Dancing Brasil.

Outra atração esperada pelo público da Record TV é a novela Belaventura, que vai levar boas doses de romance, mistério, ação e humor para os espectadores a partir da próxima terça-feira (25).

Segundo o autor Gustavo Reiz, a novela tem todos os ingredientes de um bom folhetim.

—É uma novela muito ágil, com ritmo de série, mas com todos os elementos do bom folhetim. Traz ao publico sensação de acompanhar uma história em que ele possa se divertir, se emocionar.

Jornalismo local

As novidades da próxima semana vão além do entretenimento. O jornalismo local vai ganhar mais destaque na grade de programação. A partir do dia 25, o Rio de Janeiro ganha mais dois telejornais. Às 6h30, Wagner Montes volta à tela no comando do Balanço Geral Manhã RJ. Após a reapresentação de Os Dez Mandamentos, Lívia Mendonça vai encarar um novo desfio à frente do RJ Record.

— Vamos trazer muita informação pensando na rotina do carioca, como o trânsito, o tempo, além de política, economia, um resumão do que todo morador do Rio de Janeiro precisa saber.

Depois de oito anos apresentando o Fala Brasil, Carla Cecato vai apresentar o SP Record. A jornalista falou sobre o formato do novo noticiário e sobre o compromisso com a informação.

— Teremos quatro repórteres ao vivo, um tema por dia com entrevistados, link, intereção com o público pela internet e outras surpresas. O compromisso com a informação verdadeira que só a Record TV tem, feita do povo, para o povo.

Sucessos de volta

Dois grandes sucessos da programação voltam ao ar este ano. Depois de levar milhões de espectadores aos cinemas do Brasil e de fazer sucesso na tela da Record TV, Os Dez Mandamentos volta a encantar o público a partir da terça-feira (25), às 18h15, coladinho no Cidade Alerta.

Em setembro, é a vez de A Fazenda voltar com novos participantes, novas provas e uma nova sede. Durante a coletiva, o vice-presidente artístico da Record TV, Marcelo Silva, falou sobre a parceria com a produtora Cygnus, que ajudou a encontrar uma nova fazenda para realização do reality e deixou escapar uma pista sobre as personalidades que devem aparecer no programa.

— Ex-participantes de outros realities, que criaram uma legião de fãs e não foram vencedores, podem ter uma nova chance.

Apocalipse

Com estreia prevista para novembro, a nova novela que substituirá O Rico e Lázaro, deve levar muitas emoções ao público. Silva falou que já recebeu os cinco primeiros capítulos da trama que deve ter cenas em Israel e Nova Iorque. Ele também adiantou que o primeiro capítulo terá uma cena de tsunami.

Após a exibição do vídeo-conceito da novela, a autora Vivian de Oliveira falou sobre a duração da trama.

— Serão de 150 a 170 capítulos e nós vamos acabar com o mundo.