Sob o comando de Carla Cecato, SP Record estreia nesta terça (25) e traz as principais notícias da cidade

Novo telejornal terá interatividade com o público diariamente, a partir das 19 horas

A Record TV estreia na próxima terça-feira (25), às 19h, o SP Record, sob o comando de Carla Cecato, trazendo as principais notícias do dia em São Paulo.

Um novo telejornal para mostrar a cidade no início de noite. Com reportagens de Gabriela França, Lamartine Cortes e Angélica Sattler, o jornalístico irá privilegiar informações ao vivo e terá câmeras espalhadas pela capital para monitorar o trânsito e acompanhar a volta do trabalhador para casa.

Carla explica que o SP Record terá uma forte interação com o público.

— A notícia principal do dia ou a que estiver acontecendo naquele momento ganharão destaque. O público também poderá interagir ao vivo com o jornal e teremos serviço através de matérias que mostrem o problema da população, mas também a solução.

O SP Record ficará de olho no centro e também nos bairros mais afastados, tudo para o telespectador não perder o que de mais importante acontece na região. Não tem vaga na creche? Falta remédio? Problemas na escola? O programa denuncia! E mostra também a cultura viva da Grande São Paulo.

Apresentado por Carla Cecato, o SP Record vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h, na Record TV. Não perca!