Um Time Show de Bola e Protegendo o Inimigo são exibidos neste sábado (22)

Neste sábado (22), a Record TV exibe dois filmes para agitar o seu final de semana. A partir das 15h15, emocione-se com Um Time Show de Bola, no Cine Aventura. À noite, a Super Tela vai para a África do Sul com o filme Protegendo o Inimigo, a partir das 23h15. Veja as sinopses:

Cine Aventura

Um Time Show De Bola

Gênero: Animação

Classificação: Livre

Sinopse: Desde garoto Amadeo é aficionado por totó, tendo construído seus próprios jogadores e com eles ensaiado as mais diversas jogadas. Um dia ele é desafiado por Ezequiel (Juan José Campanella), um arrogante garoto que vive se gabando por ser um exímio jogador de futebol de verdade. Mas a partida épica de totó entre os dois não foi vencida por ele.

Anos mais tarde, ele retorna rico e com seu dinheiro quer transformar a cidade natal em um espécie de parque temático. Agora, para salvar a cidade, Amadeo terá que aceitar o desafio proposto pelo vilão: enfrentá-lo numa partida de futebol de verdade. É quando algo mágico acontece e os bonecos da mesa de jogo ganham vida para ajudar o seu companheiro de grandes jogadas.

Super Tela

Protegendo O Inimigo

Gênero: Ação

Classificação: 14 anos

Sinopse: Tobin Frost (Denzel Washington) é um ex-agente da CIA procurado pela agência como traidor da pátria. Ele está na Cidade do Cabo, na África do Sul, onde tenta negociar um importante dispositivo eletrônico. Caçado pelas ruas da cidade, ele decide se entregar no consulado americano para escapar da perseguição. Os agentes o levam para um abrigo da CIA, onde Frost é torturado para revelar o que sabe.

Entretanto, logo o local é invadido pelo grupo que deseja matar Frost. Sua única chance é Matt Weston (Ryan Reynolds), o oficial responsável pelo abrigo, que precisa proteger seu hóspede a todo custo.

Fique ligado na Record TV neste sábado (22)!