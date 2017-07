Coronel Igor Sidhartha Boëchat visita instalações da Record TV

O chefe da Seção de Comunicação Social do Comando Militar do Sudeste, coronel Igor Sidhartha Boëchat, esteve em visita institucional na Record TV, acompanhado dos tenentes Ricardo Filinto, Roberto Miralles e Neuza Pacheco.

Recebidos pelo diretor nacional institucional, Zacarias Pagnanelli, os militares conheceram a estrutura do jornalismo, portal R7 e estúdios e estiveram com os apresentadores da Record News, Heródoto Barbeiro e Pedro Leão. Conheceram ainda, o diretor de conteúdo de jornalismo, Thiago Contreira e o diretor de conteúdo do R7, Luiz Pimentel.

A última tropa brasileira em missão de paz no Haiti retorna ao Brasil em setembro. Cerca de 20 mil militares atuaram na missão que teve início em 2004.