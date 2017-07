Record TV agita o seu sábado (29) com duas grandes comédias

Neste sábado (29), a Record TV exibe dois filmes hilários para agitar o seu final de semana.

A partir das 15h15, o clássico O Professor Aloprado, com o astro Eddy Murphy, agita o Cine Aventura. À noite, a Super Tela fica mais animada com a comédia O Que Esperar Quando Você Está Esperando, a partir das 23h15. Saiba mais sobre os filmes:





Cine Aventura

O Professor Aloprado

Gênero: Comédia

Classificação: Livre

Sinopse: Sherman Klump (Eddie Murphy) um professor universitário com grandes conhecimentos de genética, mas que sempre ridicularizado por ser extremamente gordo.

Porém, quando recebe uma atenção especial de uma bela e jovem professora de matemática (Jada Pinkett), ele decide ingerir um experimento ainda em fase de testes, que altera a cadeia de DNA e faz com que se transforme em um jovem esguio, Buddy Love (Eddie Murphy).

A partir de então, Sherman passa a levar uma vida dupla, pois o experimento tem um efeito que dura pouco tempo, levando-o a viver complicadas situações.

Super Tela

Protegendo O Inimigo

Gênero: Comédia

Classificação: 12 anos

Sinopse: Holly (Jennifer Lopez) é uma fotógrafa casada com Alex (Rodrigo Santoro) e quer muito adotar uma criança. Ele concorda com a ideia, mas a proximidade de receber o bebê faz com que tenha dúvidas se está preparado para a tarefa de ser pai.

Wendy (Elizabeth Banks) sempre sonhou com o brilho da gestação e, após dois anos de tentativas, enfim está grávida. Entretanto, ela e o marido Gary (Ben Falcone) precisam lidar com a rivalidade do pai dele, Ramsey (Dennis Quaid), que está esperando gêmeos com a jovem Skyler (Brooklyn Decker).

Jules (Cameron Diaz) apresenta um reality show onde os participantes precisam emagrecer e acaba de ganhar a Dança das Celebridades ao lado do parceiro Evan (Matthew Morrison). Eles mantêm um caso há poucos meses e, sem esperar, ela engravida.

Há ainda Rosie (Anna Kendrick), uma jovem vendedora de sanduíches que tem relações sexuais com Marco (Chace Crawford), que trabalha como vendedor em outro trailer. Ela engravida, o que faz com que os dois se aproximem cada vez mais.

Fique ligado na Record TV neste sábado (29)!