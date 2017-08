Record TV exibe O Grande Mentiroso e Os Agentes do Destino neste sábado (5)

Saiba mais sobre os filmes do Cine Aventura e Super Tela

Neste sábado (5), você tem dois bons motivos para ficar ligado na programação da Record TV. Durante a tarde, o Cine Aventura exibe a comédia O Grande Mentiroso, a partir das 15h. À noite, a diversão fica por conta do romance Os Agentes do Destino, a partir das 23h15, na Super Tela. Veja a sinopse dos filmes.

Cine Aventura

O Grande Mentiroso

Gênero: Aventura

Classificação: Livre

Sinopse: Um garoto de 14 anos, Jason Shephard (Frankie Muniz), sempre mente. Por conta disso, um dia recebe o castigo de escrever um texto de mil palavras em apenas três horas. Usando sua imaginação fértil, ele escreve a redação, mas ao ir para a escola sua bicicleta bate na limusine de Marty Wolf (Paul Giamatti), um produtor de cinema que lhe dá uma carona.

Na pressa ao sair do carro, Jason esquece a redação, que acaba transformada em filme pelo produtor. Quando descobre o roubo, o garoto pega suas economias e vai com Kaylee (Amanda Bynes), sua melhor amiga, para Los Angeles cobrar explicações.

Super Tela

Os Agentes do Destino

Gênero: Romance

Classificação: 12 anos

Sinopse: David Norris (Matt Damon) é um jovem político com uma carreira promissora, mas um escândalo atrapalhou a sua corrida ao Senado. Tão logo perde a disputa pela vaga, ele conhece Elise (Emily Blunt), bailarina por quem se apaixona.

Contudo, homens com estranhos poderes de interferir no futuro aparecem do nada e começam a pressioná-lo para que ele não dê continuidade a este romance, porque isso poderá atrapalhar o futuro de ambos. Sem saber ao certo quem são essas pessoas, a única certeza que David possui é que precisará reunir forças para enfrentá-los e encarar o que o destino lhe reserva.

