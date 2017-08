Diretora Executiva da TV Correio e prefeito de Campina Grande (PB) visitam a Record TV

André Dias, Romero Rodrigues, Luiz Cláudio Costa, Beatriz Ribeiro e Zacarias Pagnanelli

Na tarde desta segunda-feira (7), o presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa, acompanhado do superintendente e do diretor institucional, André Dias e Zacarias Pagnanelli, respectivamente, receberam a diretora executiva da TV Correio, Beatriz Ribeiro e Romero Rodrigues, prefeito de Campina Grande (PB).

O objetivo da visita institucional foi reforçar a parceria e compromisso da Record TV e TV Correio com a cidade de Campina Grande, na Paraíba, para o São João de 2018.

Entre os assuntos discutidos, foi tratada a possibilidade de apoio da Record TV na transmissão da grandiosa festa e em expandir, inclusive, para a Record Internacional.

Campina Grande é a segunda maior cidade do estado, destacando-se pelo polo industrial e tecnológico, conhecida como a cidade do Maior São João do Mundo. Os festejos juninos desse município têm duração de 30 dias, movimentando o comércio local e cidades vizinhas.

Beatriz Ribeiro e Romero Rodrigues conheceram os estúdios de gravação e as redações do jornalismo e estiveram com o apresentador Fábio Porchat nos bastidores do programa.

Beatriz Ribeiro, Fábio Porchat, Luiz Cláudio Costa e Romero Rodrigues