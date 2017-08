Presidente da Record TV prestigia o 17º Prêmio Líder Empresarial

A 17ª edição do Prêmio Líder Empresarial reconheceu os empreendedores mais inovadores do Espírito Santo. A Rede Vitória ofereceu a premiação aos empresários capixabas que se destacaram durante o ano em seus segmentos. Dessa vez, 40 categorias foram premiadas.

O prêmio reconhece profissionais, formadores de opinião e a sociedade em geral em um projeto de grande prestígio e seriedade. Para dar ainda mais credibilidade e respaldo ao 17º Prêmio Líder Empresarial, uma empresa independente fez a auditoria e validou os critérios, assim como acompanhou todo o processo de apuração dos votos, que aconteceu eletronicamente ao final do período de votação.

A escolha dos ganhadores foi realizada através de voto popular no jornal online Folha Vitória. A lista com os vencedores da votação foi divulgada no dia 30 de junho.

O presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa, acompanhado da esposa Patrícia Costa, prestigiou a solenidade na última sexta-feira (2).