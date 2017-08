Record TV exibe De Volta para o Futuro III e Missão Madrinha de Casamento neste sábado (12)

Saiba mais sobre os filmes do Cine Aventura e Super Tela

Neste sábado (12), você tem bons motivos para ficar ligado na programação da Record TV. Durante a tarde, o Cine Aventura exibe o clássico De Volta para o Futuro III, a partir das 15h. À noite, a diversão fica por conta da comédia Missão Madrinha de Casamento, a partir das 23h15, na Super Tela. Veja a sinopse dos filmes.

Cine Aventura

De Volta para o Futuro III

Gênero: Aventura

Classificação: Livre

Sinopse: Após de receber uma carta de Doc (Christopher Lloyd) datada de 1885, Marty McFly (Michael J. Fox) decide viajar para o Velho Oeste, no dia 2 de setembro do mesmo ano.

Lá ele descobre que o doutor está fugindo de uma gangue de bandidos e se apaixonou por uma professora da época. Agora, Marty tem apenas cinco dias para salvar a si e aos seus amigos e voltar para o futuro.

Super Tela

Missão Madrinha de Casamento

Gênero: Comédia/Romance

Classificação: 14 anos

Sinopse: Lillian (Maya Rudolph) vai se casar e convida a amiga Annie (Kristen Wiig) para ser sua madrinha. Ela, que enfrenta problemas profissionais e amorosos, resolve se dedicar à função de corpo e alma.

Só que, logo no primeiro evento organizado, Annie conhece Helen (Rose Byrne), uma bela e rica mulher que quer ser a nova melhor amiga de Lillian. As duas logo passam a disputar a proximidade da amiga, assim como o posto de organizadora do casamento e demais eventos pré-nupciais.