Apresentador do Câmera Record encontra autoridades da Polícia Federal

O jornalista e apresentador do Câmera Record, Marcus Hummel, esteve com o Superintendente da Polícia Federal de São Paulo, Disney Rosseti, com o adjunto Lindinalvo Alexandrino de Almeida Filho, que assumiu o cargo de Delegado Regional Executivo da Polícia Federal em São Paulo, em fevereiro deste ano, e com o diretor nacional institucional da Record TV, Zacarias Pagnanelli.

Hummel, já atuou em várias emissoras como Globo, Band, a extinta Manchete e há 13 anos trabalha na Record TV, onde comanda o Câmera Record, exibido aos domingos, a partir das 23h15. O programa jornalístico traz grandes documentários sobre diversos temas.