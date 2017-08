Presidente Presidente da Ancine é recebida por alta cúpula da Record TV

Na tarde da última sexta-feira (18), a presidente da Agência Nacional do Cinema (Ancine), Débora Ivanov, foi recebida em visita institucional pelos executivos da Record TV.

A Ancine é administrada por uma diretoria colegiada aprovada pelo Senado e composta por um diretor-presidente e três diretores, todos com mandatos fixos, aos quais se subordinam cinco Superintendências: Análise de Mercado, Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Fomento e Registro, além das Secretarias Executiva, de Gestão Interna e de Políticas de Financiamento.

Na pauta, foram discutidos os planos da Record TV referentes a audiovisual, visto a missão da Ancine de desenvolver e regular este setor em benefício da sociedade brasileira. Como atribuições, a agência reguladora tem o fomento, a regulação e a fiscalização do mercado do cinema e do audiovisual no Brasil. É uma autarquia especial, vinculada desde 2003 ao Ministério da Cultura, com sede e foro no Distrito Federal e Escritório Central no Rio de Janeiro.

Participaram do encontro, o CEO da Record TV Marcus Vinícius, os vice-presidentes administrativo e artístico, Marcelo Cardoso e Marcelo Silva, respectivamente, o superintendente institucional André Dias e o diretor de eventos especiais e coprodução, Hiran Silveira.