Elenco da novela Apocalipse faz primeira leitura de texto

Com estreia prevista para novembro, a nova superprodução da Record TV, Apocalipse, escrita por Vivian de Oliveira e com direção de Edson Spinello, vai abordar o período apocalíptico, descrito no Livro Sagrado.

O elenco já começou a fase preparatória e o início das gravações está previsto para o próximo mês de setembro. Na última sexta-feira (18), os atores Norival Rizzo, Carolina Oliveira, Beth Goulart, Rafaela Sampaio e Jayme Periard se encontraram nos estúdios Casablanca, onde é gravada a teledramaturgia da emissora, para realizar uma leitura coletiva do texto.

Jayme Periard viverá um vilão, inimigo da família de Beth Goulart, que é dona de um hospital.