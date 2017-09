A Fazenda — Nova Chance estreia na próxima terça (12) na Record TV

Roberto Justus comanda A Fazenda — Nova Chance na tela da Record TV

O que você faria se tivesse mais uma oportunidade de ganhar até R$ 2 milhões?

Dezesseis brasileiros, já famosos por terem participado de reality shows da televisão, toparam o desafio e estarão na nova temporada de A Fazenda. Ao longo dos três meses confinados, os peões e peoas vão disputar o prêmio final de R$ 1,5 milhão e outros R$ 500 mil que serão distribuídos ao longo da competição.

Intitulado A Fazenda – Nova Chance, o programa, que estreia terça-feira (12), irá testar a habilidade desses participantes no trato com animais e também com afazeres rurais. Além, é claro, verificar como eles se comportam confinados em um ambiente totalmente diferente do que eles estão acostumados a viver.

“Vai ser interessante observar como os ex-participantes de outros realities, que não A Fazenda, vão se comportar com aqueles que já estiveram em alguma edição do programa da Record TV. Esta mistura vai ser divertida”, acredita Roberto Justus, que, novamente, assume a apresentação da atração. Ele ainda chama a atenção para as provas que a produção de A Fazenda – Nova Chance está preparando para os futuros peões e peoas. “As provas serão mais complexas e vão testar os participantes de várias maneiras”.

Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de reality shows da Record TV, avisa que a nova sede de A Fazenda vai impactar os confinados e também os telespectadores. “Existe uma pegada mais moderna. Fora isso, do jeito que foi montada a estrutura, os peões, da casa, já conseguem ver todos os animais”, diz. Ovelhas, porcos e galinhas são alguns dos bichos que os peões, que criarão também escargot, terão de cuidar. “Haverá ainda animais visitantes, com os quais eles terão de realizar uma atividade específica”, completa Carelli.

Como esses 16 participantes de A Fazenda – Nova Chance irão interagir uns com os outros tendo no currículo a experiência de já ter participado de um reality show? A resposta para esta dúvida poderá ser conferida a partir do dia 12 de setembro.

Entenda como funcionará a dinâmica geral de A Fazenda – Nova Chance

Formação da Roça: até o fim da segunda temporada de Dancing Brasil, acontecerá às terças-feiras, ao vivo.

Após o término do reality musical, a formação da Roça passará a ser exibida às segundas-feiras, ao vivo.

Prova dos Fazendeiros: será exibida às terças-feiras

Melhores Momentos: exibidos dentro do programa Gugu, às quartas-feiras

Eliminação: exibida às quintas-feiras, ao vivo

Prova da Chave: exibida às sextas-feiras

Festa: exibida aos sábados

Melhores Momentos: exibidos aos domingos

Roberto Justus e Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de reality show da Record TV, adiantam novidades sobre A Fazenda — Nova Chance