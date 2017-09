Record TV exibe As Aventura de Alceu e Dentinho e Voo United 93 neste sábado (9)

Neste sábado (9), você tem bons motivos para ficar ligado na programação da Record TV. Durante a tarde, o Cine Aventura exibe a comédia As Aventura de Alceu e Dentinho, a partir das 15h. À noite, a diversão fica por conta do drama Voo United 93, a partir das 23h15, na Super Tela. Veja a sinopse dos filmes.

Cine Aventura

As Aventura de Alceu e Dentinho

Gênero: Comédia

Classificação: Livre

Sinopse: Rocky, o esquilo voador, e seu amigo Bullwinkle estão vivendo em Frostbite Falls, às custas do repasse de cheques de direitos autorais sobre a re-exibição dos episódios de sua antiga série de televisão. Enquanto isso, em Pottsylvania, Fearless Leader (Robert De Niro) e seus notórios espiões Boris Badenov (Jason Alexander) e Natasha Fatale (Rene Russo) conseguem escapar do mundo de desenho animado e renascem como personagens em carne e osso, no mundo real. O trio segue então para Hollywood, onde pretende pôr em prática um plano para conquistar o mundo, forçando Rocky e Bullwinkle a deixarem a paz de seu lar para travar o duelo final com Fearless Leader.

Super Tela

Voo United 93

Gênero: Drama

Classificação: 10 anos

Sinopse: Em 11 de setembro de 2001 o vôo 93 da United Airlines é sequestrado por terroristas, que têm por objetivo abatê-lo junto a algum símbolo norte-americano. Durante 90 minutos o avião permanece no ar, sendo que neste período os passageiros decidem reagir para evitar que os planos terroristas sejam concluídos.