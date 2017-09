Record TV traz As Férias de Mr. Bean e Miami Vice para sua tela

Você tem dois bons motivos para ficar grudado na tela da Record TV no final de semana. Neste sábado (16), divirta-se com As Férias de Mr. Bean no Cine Aventura, a partir das 15h. À noite, a tensão toma conta da Super Tela com Miami Vice, às 23h30. Saiba mais sobre os filmes que serão exibidos.

Cine Aventura

As Férias de Mr. Bean - HD com audiodescrição

Gênero: Comédia

Classificação: Livre

Sinopse: Numa tarde chuvosa na Inglaterra, Mr. Bean (Rowan Atkinson) ganha o 1º prêmio em uma rifa local: uma filmadora nova, 200 euros e uma semana de férias no sul da França. O período de sua viagem coincide com a realização do Festival de Cannes, um dos mais famosos festivais de cinema do mundo.

Mr. Bean já está com a filmadora em punho quando embarca para Paris, sendo que, ao chegar a Gare de Lyons, pede a um passageiro para filmá-lo embarcando no trem. Este passageiro é o diretor russo Emil Duchesvsky (Karel Roden), que participará do júri do festival. Emil perde o trem, que parte com seu filho Stepan (Max Baldry), de apenas 10 anos. O garoto fica com Bean, que decide descer com ele na estação seguinte para esperar por Emil. Porém o diretor decide pegar um trem expresso para Cannes, onde denuncia Bean à polícia.

Super Tela

Miami Vice - HD com audiodescrição

Gênero: Ação

Classificação: 16 anos

Sinopse: James "Sonny" Crockett (Colin Farrell) e Ricardo Tubbs (Jamie Foxx) são detetives que trabalham juntos, investigando o tráfico de drogas nos Estados Unidos. Após um plano do FBI dar errado, eles são chamados para uma operação secreta que tem por objetivo capturar Arcángel de Jesús Montoya (Luis Tosar), poderoso traficante que controla seus negócios diretamente do Haiti.

Sonny e Tubbs se disfarçam como transportadores, no intuito de serem os responsáveis pela entrada das drogas de Montoya nos Estados Unidos. Em meio às negociações Sonny se envolve com Isabella (Gong Li), braço-direito de Montoya.

Fique ligado na programação da Record TV durante este sábado (16).