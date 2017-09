Record TV vence três categorias do 30° Prêmio Veículos de Comunicação

A Record TV venceu o Prêmio Veículos de Comunicação nas seguintes categorias: Destaque do Ano, TV aberta regional com a TV Vitória ES e Profissional de veículo do ano com Walter Zagari, vice-presidente comercial do grupo Record TV.

A premiação destaca os projetos inovadores no mercado em 2016 e é promovido pela Editora Referência e Revista Propaganda.