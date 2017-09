Bruna Vichi

Após o sucesso da primeira temporada de Batalha dos Confeiteiros, Buddy Valastro volta ao Brasil para mais um desafio nas cozinhas. A segunda edição da competição, que será exibida em janeiro de 2018, já está sendo gravada na Record TV, em São Paulo. Nesta quarta (20), Buddy recebeu jornalistas para explicar como será a competição e contar detalhes dessa nova temporada.

“É sempre uma grande alegria estar no Brasil. Depois dos Estados Unidos, o Brasil é o país aonde mais vivo. Honestamente, me sinto em casa quando estou aqui”, brinca. Para ele, a receptividade e a alegria do brasileiro influenciam diretamente o desempenho dos competidores durante o reality.

“O brasileiro não está acostumado a fazer bolos do tamanho que fazemos nos Estados Unidos, mas esse é o nosso desafio. Queremos usar o que há de melhor aqui, inclusive ingredientes, para tirar o melhor dos competidores”, comenta. Ele ainda elogia o desempenho dos participantes, afirmando que fez questão de escolher “os melhores”.

"A escolha do casting foi bem pensada, escolhemos os melhores. Temos participantes de todos os cantos do país", afirma Buddy.

Buddy comenta ainda o desempenho dos competidores da primeira temporada, inclusive Rick, o grande vencedor. Como prêmio, Rick é um dos administradores da primeira Carlos Bakery no Brasil e Buddy afirmou, com orgulho, que fica impressionado com a “genialidade de Rick”. Ele ainda ressalta que o cozinheiro deixou de lado sua carreira profissional para se dedicar à cozinha, como prova de que tudo pode mudar a partir de realities como Batalha dos Confeiteiros.

Para essa nova temporada, os competidores vão encontrar uma cozinha totalmente reformulada e mais espaçosa. Buddy afirmou que observa não só o desempenho de cada competidor, mas também a entrega na cozinha.

“Muitas coisas são ditas, os competidores são avaliados, mas durante a competição eu consigo enxergar o que há dentro de cada um. Sei os que são líderes, sei os que escutam bem e os que agem com o coração”.

A gravação do programa, que acontece em ritmo acelerado, vai até o dia 24 de setembro e a final será ao vivo. O grande vencedor também vai fazer parte da administração da loja de Buddy no Brasil. O confeiteiro afirma que têm planos para a abertura de novas lojas no país.