Record TV exibe O Mundo Perdido – Jurassic Park e Dois é Bom, Três é Demais

Para divertir o seu final de semana, a Record TV traz dois grandes clássicos do cinema. Neste sábado (23), você viaja no tempo com O Mundo Perdido - Jurassic Park no Cine Aventura, a partir das 15h. Durante a noite, a risada é garantida com Dois é Bom, Três é Demais na Super Tela, a partir das 23h30. Saiba mais sobre os filmes.

Cine Aventura

O Mundo Perdido - Jurassic Park - HD com audiodescrição

Gênero: Ação

Classificação: Livre

Sinopse: Quatro anos após o fechamento do empreendimento da Ilha de Nublar, o Jurassic Park, um inigualável parque onde vários tipos de dinossauros deveriam conviver de forma pacífica, o magnata (Richard Attenborough) responsável pelo projeto descobre que no "sítio B", local onde os dinossauros foram criados, ainda restava algumas espécies vivas. Visto isso, resolve enviar uma equipe para verificar as condições de montar um novo parque, sem cometer os erros antigos e, para isso, convoca um dos seus antigos cientístas (Jeff Goldblum) que condenou o parque.

Mas, como sabia que ele recusaria sua oferta, envia antes sua namorada (Julianne Moore), também pesquisadora, que estava empolgada pela ideia de poder de provar sua teoria sobre alguns dinossauros. O cientista, sem opção, resolve salvar sua namorada e segue para a ilha, mas coincidentemente um outro grupo comandado pelo sobrinho do magnata chega região, com o intuito de capturar os animais. No entanto nada sai como o planejado e os dois grupos perdem seus equipamentos de comunicação. A situação fica realmente crítica quando os animais começam a reagir contra a presença humana. Assim, o terror logo se espalha e ambos os grupos passam a lutar por suas vidas.

Super Tela

Dois é Bom, Três é Demais - HD com audiodescrição

Gênero: Comédia

Classificação: 12 anos

Sinopse: Carl Peterson (Matt Dillon) está prestes a se casar com Molly (Kate Hudson), a filha do poderoso empresário Sr.Thompson (Michael Douglas), para quem Carl trabalha. Após a cerimônia e a lua-de-mel, Carl e Molly passam a morar juntos. Porém logo surge um problema em suas vidas: Dupree (Owen Wilson), o melhor amigo de Carl, que foi demitido recentemente e não tem para onde ir.

Querendo ajudar o amigo, Carl o convida a passar alguns dias em sua nova casa, até que ele consiga um novo emprego. Porém o tempo passa, Dupree não consegue emprego e seus hábitos passam a incomodar cada vez mais os recém-casados. Para completar, há ainda o pai de Molly, que não vê com bons olhos o casamento deles e tenta de todas as formas diminuir Carl.

Fique ligado na tela da Record TV neste sábado (23).