Record TV exibe dois filmes de ação neste sábado (30)

Veja quais são os filmes do Cine Aventura e Super Tela

Não vai faltar ação no seu final de semana na tela da Record TV. Neste sábado (30), o Cine Aventura exibe O Elo Perdido, a partir das 15h. À noite, Ruas Sangrentas - O Acerto Final invade a Super Tela, a partir das 23h30. Saiba mais sobre os filmes:

Cine Aventura

O Elo Perdido – HD com Audiodescrição

Gênero: Ação

Classificação: 10 anos

Sinopse: O desacreditado cientista Rick Marshall (Will Ferrell) é absorvido por um redemoinho junto com sua assistente Holly (Anna Friel) e Will (Danny McBride) durante uma experiência e vai parar em um universo paralelo repleto de dinossauros e seres mágicos.

Super Tela

Ruas Sangrentas – O Acerto Final – HD com áudio descrição

Gênero: Ação

Classificação: 16 anos

Sinopse: Los Angeles. O2 (Tyrese Gibson) é um ex-presidiário que está recomeçando a vida. Em uma manhã ele decide levar seu amado filho Junior (Henry Hunter Hall) para o colégio e promete que nunca mais o abandonará.

Entretanto, o carro em que os dois estavam é interceptado por criminosos, que sequestram o menino. O2 passa a seguir as pistas e retorna ao submundo do crime para resgatar seu filho. Ele descobre que o menino está sendo mantido sob cativeiro pelo mafioso Meat (Game), que promete matar a criança caso O2 não entregue US$ 100 mil. Assim, O2 pede a ajuda de Coco (Meagan Good) para armar o resgate perfeito.

Fique ligado na tela da Record TV neste sábado (30)!