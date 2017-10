Neste sábado (7), Record TV exibe Um Lugar Chamado Notting Hill

Não vai faltar diversão no seu sábado (7)! A Record TV traz duas comédias apaixonantes. A partir das 15h15, o Cine Aventura exibe O Retorno de Johnny English. À noite, Um Lugar Chamado Notting Hill vai aquecer os corações apaixonados na Super Tela, a partir das 23h30. Saiba mais sobre os filmes:

Cine Aventura

O Retorno de Johnny English - HD com audiodescrição

Gênero: Comédia

Classificação: 10 anos

Sinopse: Johnny English (Rowan Atkinson), o principal espião do MI7, passou a usar suas habilidades em uma remota região da Ásia. Quando seus superiores tomam conhecimento do plano de um atentado contra o premier chinês, eles resolvem entrar em contato com English, para que possa agir no caso.

É sua grande chance de redenção, devido a um erro cometido no passado. Desta forma, English usa seus aparelhos de alta tecnologia para desmascarar uma conspiração antes da realização de uma conferência de chefes de estado, prevista para daqui a poucos dias.

Super Tela

Um Lugar Chamado Notting Hill - Com audiodescrição

Gênero: Comédia

Classificação: 12 anos

Sinopse: Will (Hugh Grant), pacato dono de livraria especializada em guias de viagem, recebe a inesperada visita de uma cliente muito especial: a estrela de cinema americana Anna Scott (Julia Roberts).

Dois ou três encontros fortuitos mais tarde, Will e Anna iniciam um relacionamento tenro, engraçado e cheio de idas e vindas.

Fique ligado na tela da Record TV neste sábado (7).