Record TV exibe O Grande Milagre e Mama neste sábado (28)

Drama e terror vão agitar o seu final de semana. Neste sábado (28), a partir das 15h15, o Cine Aventura exibe o filme O Grande Milagre. À noite, Mama invade a Super Tela, a partir das 23h30. Saiba mais sobre os filmes.

Cine Aventura

O Grande Milagre - HD com audiodescrição

Gênero: Drama

Classificação: Livre

Sinopse: Em 1989, uma família de baleias ficou presa sob o gelo do Ártico e o repórter Adam Carlson (John Krasinski) não se conformava com a situação. Disposto a mudar essa realidade, ele começa uma verdadeira batalha ao lado de Rachel Kramer (Drew Barrymore), ativista do Greenpeace, para salvar os animais, da espécie baleia-cinzenta. Juntos, eles conseguem mobilizar pessoas de variados grupos, como os nativos da região, funcionários de empresas petrolíferas e até americanos e russos, históricos inimigos durante a Guerra Fria.

Super Tela

Mama - HD com audiodescrição

Gênero: Terror

Classificação: 14 anos

Sinopse: Quando o pai de Victoria e Lilly mata a mãe das garotas, as crianças fogem assustadas para uma floresta. Durante cinco anos, ninguém tem notícia do paradeiro delas, até o dia em que elas reaparecerem, sem explicarem como sobreviveram sozinhas.

Os tios das duas, Lucas (Nikolaj Coster-Waldau) e Annabel (Jessica Chastain) adotam Victoria e Lilly e tentam dar uma vida tranquila às duas, mas logo eles percebem que existe algo errado. As duas conversam frequentemente com uma entidade invisível, que chamam de "Mama". Lucas e Annabel não sabem se acreditam nas meninas, ou se devem culpá-las pelos estranhos acontecimentos na casa.

Fique ligado na Record TV neste sábado (28).