Flávio Galvão dará vida a um falso profeta na novela Apocalipse

O ator Flávio Galvão dará vida a Stefano Nicolazzi em Apocalipse, a nova novela da Record TV que estreia no próximo dia 21 e substituirá O Rico e Lázaro na faixa das 20h45.

O amigo da família Montana, que na verdade é o falso profeta do Apocalipse, começou na Sagrada Luz como "iniciado" e passa a ocupar o cargo máximo de Sacerdote Mestre, depois da morte de Lorenzo (João Bourbonnais). Ardiloso e manipulador, tem todo interesse em manter estreitas relações com a família Montana. É por conta do poderio deles que sua igreja se fortalece.

Stefano se aproxima de Débora (Manuela do Monte/ Bia Seidl) pois sabe, através de uma revelação, que ela gera aquele que foi escolhido e destinado para ser o maior líder da terra. Ele saberá capitalizar toda mágoa e ressentimento da moça a seu favor, tornando-se seu cúmplice e mentor de Ricardo Montana (Sergio Marone).

A novela escrita por Vivian de Oliveira e com direção geral de Edson Spinello é inspirada no livro bíblico ‘Apocalipse’.