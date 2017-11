Joana Fomm viverá Teresa na novela Apocalipse da Record TV

A consagrada atriz Joana Fomm dará vida à personagem Teresa em Apocalipse, a próxima novela da Record TV, com estreia marcada para o dia 21. A trama, que substituirá O Rico e Lázaro na faixa das 20h45, é escrita por Vivian de Oliveira e tem direção geral de Edson Spinello. A história é inspirada no livro bíblico 'Apocalipse'.

Teresa é uma mulher de fé que criou os filhos sozinha com muita garra e perseverança, após ficar viúva quando ainda eram crianças. Amorosa, compreensiva e companheira, é uma mulher admirável que sempre teve o coração grato e um sorriso no rosto, mesmo diante das piores provações.

A vendedora de quentinhas que passará a trabalhar como doméstica na casa de Lia Aisen (Lucinha Lins) já passou por todo tipo de dificuldade financeira e sofreu com a prisão do primogênito. Mesmo assim, nada abala a forma otimista com que encara a vida. Sente muita falta de Felipe (Miguel Roncato/ Jandir Ferrari), que mora fora do Brasil e terá orgulho da trajetória de Oswaldo (Gabriel Reif/ Marcos Winter).