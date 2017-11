Eduardo Galvão interpreta o agnóstico Alan Gudman em Apocalipse

Trama que substituirá O Rico e Lázaro estreia no próximo dia 21 de novembro

O ator Eduardo Galvão dá vida a Alan Gudman em Apocalipse, a nova novela da Record TV. O personagem é marido de Susana (Mônica Torres), pai de Benjamin (Igor Rickli) e Isabela (Paloma Bernardi), irmão de Uri (Emilio Orciollo Neto). Apesar de ser judeu, não segue os preceitos religiosos da Torá e nem frequenta sinagogas. Agnóstico, acredita que a religião criou o fim do mundo para apavorar o homem e mantê-lo na linha. Ama Susana, mas seu casamento entra em crise quando ela começa sua busca espiritual.

Advogado especializado em direito internacional, faz a ponte entre empresários e políticos de várias partes do mundo, estabelecendo acordos comerciais entre eles, nem sempre éticos. A família não imagina o que é capaz de fazer para livrar seus clientes corruptos da justiça. Sua defesa como advogado é tão brilhante que consegue provar a inocência de qualquer empresário envolvido com falcatruas.

Alan representa a apostasia dos últimos tempos, em que muitos perderão a fé. Torna-se aliado de Ricardo (Sergio Marone), filho de seu grande amigo Adriano (Eduardo Lago), e o ajuda em seus acordos de paz mundial.

Apocalipse é inspirada no livro bíblico Apocalipse. A trama escrita por Vivian de Oliveira, com direção geral de Edson Spinello, substituirá O Rico e Lázaro na faixa das 20h30, e estreia no próximo dia 21.