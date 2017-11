Igor Rickli vive o protagonista Benjamin em Apocalipse

Trama que substituirá O Rico e Lázaro estreia no dia 21 de novembro

O ator Igor Rickli interpreta Benjamin em Apocalipse, a nova novela da Record TV. O protagonista é filho de Susana (Mônica Torres) e Alan (Eduardo Galvão), irmão de Isabela (Paloma Bernardi), neto de Ruben (Norival Rizzo) e Lia (Lucinha Lins).

Considerado gênio, aprendeu a programar aos dez anos. Ele acompanha o processo de perda de memória da avó e sente muito a sua morte. Adora a irmã e tem uma ligação forte com seu tio Uri. É ateu. Formado em Engenharia de Computação, tem pós-graduação em Ciência da Computação e Robótica.

Benjamin é tranquilo, generoso, discreto, não gosta de ostentar. Vai de skate para o trabalho, adora música clássica e gosta de pintar nas horas vagas para relaxar. Vive uma linda história de amor com Zoe (Juliana Knust), com quem se casa e tem um filho, Davi, que nasce em meio à tribulação. A traição da irmã o fará passar por uma de suas maiores provas de sua vida.

Apocalipse é inspirada no livro bíblico de mesmo nome. A trama escrita por Vivian de Oliveira, com direção geral de Edson Spinello, substituirá O Rico e Lázaro na faixa das 20h30, e estreia no próximo dia 21, na Record TV.