Juliana Knust dá vida à protagonista Zoe em Apocalipse

Juliana Knust é a protagonista Zoe, em Apocalipse, a nova novela da Record TV. A personagem é uma mulher linda, forte, destemida, impetuosa e idealista, uma repórter com carreira em ascensão. Neta de Teresa (Joana Fomm), filha de Oswaldo (Marcos Winter) e Letícia (Luiza Tomé), meia irmã de Tiago (Rafael Sardão).

Zoe foi consagrada ao Senhor pelos pais ainda bebê e cresceu cercada de carinho. Mesmo tendo conhecido o caminho da fé desde pequena, se acomodará a ele na vida adulta, o que lhe trará dor e sofrimento. Zoe acha que está agradando a Deus, mas não percebe o quanto está longe Dele - acomodada na zona de conforto espiritual, imagina que está tudo bem.

Quando sua família for arrebatada, ela entrará em crise. Será nossa grande heroína e irá liderar, ao lado do amado Benjamin (Igor Rickli), os Santos da Resistência, que lutarão contra as forças malignas do Anticristo.

Apocalipse é inspirada no livro bíblico de mesmo nome. A trama escrita por Vivian de Oliveira, com direção geral de Edson Spinello, substituirá O Rico e Lázaro na faixa das 20h30, e estreia no próximo dia 21, na Record TV.