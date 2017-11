Selma Egrei é Verônica, a avó do Anticristo, em Apocalipse

A atriz Selma Egrei encarna a personagem Verônica em Apocalipse, a nova novela da Record TV. Italiana, casada com Giancarlo (Tonio Carvalho), mãe de Adriano (Felipe Cunha/ Eduardo Lago) e avó de Ricardo (Sergio Marone), o Anticristo. Não aprova o envolvimento do filho com Débora (Manuela do Monete/ Bia Seidl) e fica furiosa com a gravidez da moça. Oferece dinheiro para Débora abortar e sumir da vida deles. A moça nega e força o casamento.

Na frente dos outros, Verônica trata Débora com carinho e falsidade. Na intimidade, faz da vida da moça um inferno. Ao ficar viúva, vê o neto assumir a fortuna do filho, porém sob tutela de Débora. Não tem autonomia para decidir o futuro das empresas, o que a deixa vulnerável em relação à nora, e isso a tira do sério.

Apocalipse é inspirada no livro bíblico Apocalipse. A trama escrita por Vivian de Oliveira, com direção geral de Edson Spinello, substituirá O Rico e Lázaro na faixa das 20h30, e estreia no próximo dia 21, na Record TV.