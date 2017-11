Duas comédias vão agitar o seu sábado (11) na Record TV

Não faltam motivos para grudar na tela da Record TV neste sábado (11). A partir das 15h15, O Professor Aloprado vai aprontar todas no Cine Aventura. À noite, Vince Vaughn e Kevin James lidam com O Dilema, na Super Tela que vai ao ar às 23h30. Saiba mais sobre os filmes deste final de semana.

Cine Aventura

O Professor Aloprado - com audiodescrição

Gênero: Comédia

Classificação: Livre

Sinopse: Sherman Klump (Eddie Murphy) é um professor universitário com grandes conhecimentos de genética, mas que sempre foi ridicularizado por ser extremamente gordo.

Porém, quando recebe uma atenção especial de uma bela e jovem professora de matemática (Jada Pinkett), ele decide ingerir um experimento, ainda em fase de testes, que altera a cadeia de DNA e faz com que se transforme em um jovem esguio, Buddy Love (Eddie Murphy).

A partir de então, Sherman passa a levar uma vida dupla, pois o experimento tem um efeito que dura pouco tempo, levando-o a viver complicadas situações.

Super Tela

O Dilema - HD com audiodescrição

Gênero: Comédia

Classificação: 12 anos

Sinopse: Ronny (Vince Vaughn) e Nick (Kevin James) são amigos de longa data e a amizade se estende até mesmo na vida profissional, onde trabalham juntos. Embora Ronny ainda tenha uma bela namorada (Jennifer Connely), foi Nick quem se casou primeiro.

A vida de ambos seguia seu rumo e tudo corria bem até o dia em que Ronny flagra a esposa do amigo (Wynona Ryder) com outro (Channing Tatum) e resolve dar uma de investigador particular.

Agora, ele tem este pequeno segredo para contar ao grande amigo, mas não tem a menor ideia de como vai fazer e, pior, não sabe se deve revelar a verdade.

Fique ligado na programação da Record TV neste sábado (11).