A estreia de Apocalipse promete mexer com as emoções dos telespectadores da Record TV. Durante a coletiva de imprensa, que aconteceu nesta quinta (16) nos estúdios da emissora no Rio de Janeiro, a autora da trama, Vívian de Oliveira, explicou alguns dos principais conceitos que serão abordados nos capítulos.

"Os sinais do Apocalipse já estão acontecendo. Tudo a nossa volta mostra que o fim está próximo e a novela vai falar sobre isso. Meu objetivo é trazer as pessoas para a reflexão sobre isso", diz a autora.

Já no primeiro capitulo, os telespectadores serão surpreendidos com a cena de um tsunami e Vívian afirma que esse será apenas o começo. A autora tem acompanhado as gravações e edições, em parceria com o diretor-geral Edson Spinello. "O trabalho do Spinello é incrível. É emocionante ver a cena no resultado final. Tem muita coisa linda por vir", comenta.

A novela Apocalipse se passa em quatro países diferentes (Brasil, Estados Unidos, Israel e Itália), e Vívian explica que criou a trama dentro desse enredo para mostrar que o fim dos tempos acontecerá em todo o mundo. "Eu quis mostrar a globalização, como estamos conectados apesar de estarmos em países diferentes. Além disso, quis mostrar que o Apocalipse vai acontecer em todo o mundo".

A expectativa de Vívian para a estreia está bastante alta e ela define o desafio de escrever essa novela como "ousado e inovador". Apocalipse estreia na próxima terça-feira (21), a partir das 20h30, na Record TV.

A estreia de Apocalipse promete mexer com as emoções dos telespectadores da Record TV. Durante a coletiva de imprensa, que aconteceu nesta quinta (16) nos estúdios da emissora no Rio de Janeiro, a autora da trama, Vívian de Oliveira, explicou alguns dos principais conceitos que serão abordados nos capítulos.

"Os sinais do Apocalipse já estão acontecendo. Tudo a nossa volta mostra que o fim está próximo e a novela vai falar sobre isso. Meu objetivo é trazer as pessoas para a reflexão sobre isso", diz a autora.

Já no primeiro capitulo, os telespectadores serão surpreendidos com a cena de um tsunami e Vívian afirma que esse será apenas o começo. A autora tem acompanhado as gravações e edições, em parceria com o diretor-geral Edson Spinello. "O trabalho do Spinello é incrível. É emocionante ver a cena no resultado final. Tem muita coisa linda por vir", comenta.

A novela Apocalipse se passa em quatro países diferentes (Brasil, Estados Unidos, Israel e Itália), e Vívian explica que criou a trama dentro desse enredo para mostrar que o fim dos tempos acontecerá em todo o mundo. "Eu quis mostrar a globalização, como estamos conectados apesar de estarmos em países diferentes. Além disso, quis mostrar que o Apocalipse vai acontecer em todo o mundo".

A expectativa de Vívian para a estreia está bastante alta e ela define o desafio de escrever essa novela como "ousado e inovador". Apocalipse estreia na próxima terça-feira (21), a partir das 20h30, na Record TV.