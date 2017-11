Neste sábado (18), Record TV exibe As Apimentadas – Tudo ou Nada e O Homem do Tai Chi

Saiba mais sobre os filmes que vão ao ar no Cine Aventura e Super Tela

Dois jovens muito talentosos vão tomar conta da programação da Record TV neste sábado (18). A partir das 15h15, acompanhe a saga da líder de torcida Britney Allen (Hayden Panettiere) em As Apimentadas - Tudo ou Nada, no Cine Aventura. Durante à noite, confira a eletrizante história de um jovem praticante de artes marciais em O Homem Do Tai Chi, na Super Tela, a partir das 23h30. Saiba mais sobre os filmes que serão exibidos.

Cine Aventura

As Apimentadas - Tudo ou Nada - HD com audiodescrição

Gênero: Comédia

Classificação: 10 anos

Sinopse: A jovem Britney Allen (Hayden Panettiere) é popular e vive o sonho de ser líder de torcida no colégio em que estuda, o Pacific Vista High School.

O entusiasmo da estudante aumenta ainda mais quando ela descobre que a cantora Rihanna está realizando uma seleção de grupos de meninas para participar de seu novo videoclipe.

No entanto, ela é obrigada a se mudar com a família para o bairro de Crenshaw Heights, onde não é bem recebida.

Super Tela

O Homem Do Tai Chi - HD com audiodescrição

Gênero: Ação

Classificação: 14 anos

Sinopse: Um jovem praticante de artes marciais deixa de lado sua pacata vida em Pequim para disputar o campeonato Wulin Wang.

O que ele não esperava era ter que lidar com o submundo da cidade para proteger o legado de seu local de nascimento, Ling Kong Tai Chi.

Fique ligado na programação da Record TV neste sábado (18)!