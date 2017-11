Duas comédias vão agitar o seu sábado (25) na tela da Record TV

Não faltam motivos para se divertir na tela da Record TV neste sábado (25). A partir das 15h15, o Cine Aventura exibe a comédia O Que Mais Pode Acontecer? Durante à noite, confira a comédia romântica Férias Forçadas na Super Tela, que vai ao ar às 23h30. Saiba mais sobre os filmes deste final de semana.

Cine Aventura

O Que Mais Pode Acontecer? - HD com audiodescrição

Gênero: Comédia

Classificação: 10 anos

Sinopse: Kevin Caffery (Martin Lawrence) é um ladrão profissional que invadiu a mansão à beira-mar de Max Fairbanks (Danny DeVito), um bilionário. O lugar era para estar supostamente desocupado, mas Max, que é casado, foi para a mansão com uma "amiga", Miss Setembro, e esperava ter uma noite perfeita. Entretanto ele ouve um barulho e pega Kevin com a mão na massa, chamando então a polícia. Tudo poderia terminar naquela hora, mas repentinamente Max tem a idéia de "roubar o ladrão" e afirma para os policiais que o anel que Caffery está usando é dele. Kevin protesta, pois é um anel de estimação que foi dado por Amber Belhaven (Carmen Ejogo), sua namorada, mas os policiais não acreditam e Max retira o anel do dedo de Kevin e coloca no seu. Inconformado, Kevin é levado preso, mas no caminho foge. Deste instante em diante Kevin, ajudado por seus amigos, faz tudo para prejudicar o magnata, que se recusa em devolver o anel. Surge entre eles uma batalha de egos, que pode afetar Max com um escândalo público, ruína financeira, divórcio e processos criminais.

Super Tela

Férias Forçadas- HD com audiodescrição

Gênero: Comédia

Classificação: 12 anos

Sinopse: Florence diz a Arthur que ela o está deixando para casar-se com outro homem. Arthur resolve então ir a Miami, onde acontecerá a cerimônia. No aeroporto, seu caminho cruza com o de Emilie, que esconde na bolsa uma tela de mestre que acabou de roubar.

Fique ligado na programação da Record TV neste sábado (25).