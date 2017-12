Instituto Ressoar e Record TV promovem o 6º jantar beneficente para ajudar crianças

Os apresentadores Rodrigo Faro e Sabrina Sato foram os padrinhos do evento, juntamente com o mestre de cerimônia Marcos Mion. E o show ficou por conta da cantora Paula Fernandes. No encontro, foi realizado um leilão, cuja verba será revertida para os projetos do RESSOAR, além das instituições ABADS e LARAMARA.

O jantar beneficente foi uma grande mobilização para dar continuidade e abrangência aos projetos sociais do Instituto RESSOAR, como o Projeto Nova Canaã, que beneficia mais de 600 crianças e suas famílias em Irecê (BA).

A LARAMARA – Associação Brasileira de Assistência à pessoa com deficiência visual – é uma organização que apoia a inclusão sócio-educacional, além de referência no trabalho em parceria com a família, escola e comunidade para a promoção do processo de aprendizagem.

No leilão foram arrematadas peças como a camisa da seleção brasileira autografada pelo Rei Pelé, um quadro do artista Eduardo Kobra, um vestido da estilista Martha Medeiros usado por Xuxa no jantar, junto com um colar de pérolas, uma escultura de Bia Doria, uma experiência no reality Dancing Brasil e também uma participação do Programa do Porchat.

E ABADS – Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social – possui mais de 60 anos de atuação. É uma instituição filantrópica que atende mais de 850 crianças e jovens com deficiência intelectual e autismo.

Compareceram ao evento, o presidente da Record Luiz Cláudio Costa, o CEO do Grupo Record Marcus Vinícius Vieira, o vice-presidente artístico e produção Marcelo Silva e o diretor de teledramaturgia Anderson Souza. As estrelas do elenco da Record também marcaram presença, como Xuxa e Junno, Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro, Renata Alves, Cesar Filho, Fabio Porchat, Reinaldo Gottino, Fabíola Reipert, Renato Lombardi, Ângelo Paes Leme, Beth Goulart, Camila Rodrigues, Denise Del Vecchio, Fernando Pavão, Giuseppe Oristanio, Juliana Didone, Paloma Bernardes, Paulo Gorgulho, Petrônio Gontijo, Rafael Sardão, Raphael Montagner, Rayanne Moraes, Sidney Sampaio, Larissa Maciel e muitos outros.