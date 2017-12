Judy Mood em Férias Incríveis é exibido neste sábado (2) na Record TV

É dezembro e já dá para sentir o gosto das férias. A Record TV aproveita esse clima de diversão neste sábado (2) para exibir dois filmes que vão animar o seu final de semana. A partir das 15h15, o Cine Aventura traz Judy Mood em Férias Incríveis. À noite, a risada é garantida com Eu Queria Ter a Sua Vida, na Super Tela, às 23h30. Saiba mais sobre os filmes:

Cine Aventura

Judy Mood em Férias Incríveis - HD com audiodescrição

Gênero: Aventura

Classificação: Livre

Sinopse: Quando os pais da jovem Judy (Jordana Beatty) resolvem viajar para a Califórnia, a menina começa a preparar as diversões do novo verão, que promete ser o mais marcante de sua vida.

Para curtir muitas emoções, ela vai contar com a ajuda do seu irmãozinho mais novo, Stink (Parris Mosteller), e de Opal (Heather Graham), uma tia muito louca que adora aventuras.

Super Tela

Eu Queria ter a Sua Vida - HD com audiodescrição

Gênero: Comédia

Classificação: 14 anos

Sinopse: Dave (Jason Bateman) é casado com Jamie (Leslie Mann), com quem tem três filhos. Cuidar das crianças está inserido em suas atividades rotineiras, que inclui ainda dedicação intensa para a conclusão de uma fusão na empresa onde trabalha, o que pode levá-lo a ser um dos sócios. Mitch (Ryan Reynolds) é solteiro e trabalha como ator, aproveitando o tempo livre para farrear. Os dois se conhecem de longa data e, após saírem juntos, começam a elogiar a vida do outro.

Ao se aliviarem na fonte de um parque, os dois dizem que gostariam de ter a vida do outro e a mágica acontece. Agora a mente de Dave está no corpo de Mitch e vice-versa. A situação permite que eles conheçam o outro lado da moeda, ao mesmo tempo em que precisam encontrar uma forma para que as vidas de ambos não desandem de vez.

Fique ligado na programação da Record TV neste sábado (2)!