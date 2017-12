Record TV exibe programação especial de fim de ano

A partir do próximo sábado (9), a Record TV começa a exibir uma programação especial de fim de ano. Além da Retrospectiva 2017 e do filme Jesus de Nazaré, você ainda confere um Dancing Brasil especial e O Hobbit - A Batalha dos Cinco Exércitos, inédito na televisão. Saiba o que vem por aí.

Cine Aventura Especial

09/12 – 15h15

Os Batutinhas – Uma Nova Aventura

Gênero: Comédia

Sinopse: A trupe mais famosa dos anos 90 está de volta! Spanky (Jet Jurgensmeyer), Alfalfa (Drew Justice), Darla (Eden Wood) e toda a turma agora tem uma nova missão: salvar a confeitaria da Vovó Larson (Doris Roberts) da falência.

Após uma série de tentativas atrapalhadas, a maior esperança do grupo está no show de talentos da cidade, onde eles podem ganhar o prêmio de dez mil dólares e impedir os planos de um rico empresário que quer destruir a confeitaria, e o clubinho dos garotos que fica no quintal, para construir um grande estabelecimento comercial.

Super Tela Especial

09/12 – 23h

A Águia da Legião Perdida

Gêneros: Aventura, Drama

Sinopse: Ano 120 a.C. Vinte anos se passaram sem que ninguém soubesse explicar o desaparecimento da Nona Legião nas montanhas da Escócia. Agora, o jovem centurião Marcus Aquila (Channing Tatum), apesar de desacreditado por todos, veio de Roma para tentar solucionar o mistério e restaurar a reputação de seu pai, comandante daquele pelotão.

Acompanhado do escravo Esca (Jamie Bell), ele cruza as Muralhas de Hadrian até a parte alta da Caledônia, onde irá enfrentar tribos selvagens para recuperar o emblema da águia de ouro da Nona Legião também desaparecido.

Hebreus: A Saga de um Povo

11/12 – 22h30

A Record TV apresenta na sua programação especial de fim de ano o documentário Hebreus: A saga de um povo, com reportagem de Rogério Guimarães, de São Paulo, e de Herbert Moraes, correspondente em Israel.

O especial narra a trajetória de um dos povos mais antigos da humanidade, cuja história teve grande influência na construção da nossa civilização.

A produção contará com belíssimas imagens produzidas pela área de teledramaturgia, utilizadas em novelas como Os Dez Mandamentos e minisséries como Rei Davi e José do Egito.

Para complementar a narrativa, foi ainda desenvolvido um projeto gráfico especial, com participação da área de videografismo da emissora.

A apresentação será de Marcos Hummel.

Cine Record Especial

14/12 – 22h30

O Hobbit – A Batalha dos Cinco Exércitos - INÉDITO

Sinopse: Após ser expulso da montanha de Erebor, o dragão Smaug ataca com fúria a cidade dos homens, que fica próxima ao local. Após muita destruição, Bard (Luke Evans) consegue derrotá-lo. Não demora muito para que a queda de Smaug se espalhe, atraindo os mais variados interessados nas riquezas que existem dentro de Erebor.

Entretanto, Thorin (Richard Armitage) está disposto a tudo para impedir a entrada de elfos, anões e orcs, ainda mais por ser tomado por uma obsessão crescente pela riqueza à sua volta. Paralelamente a estes eventos, Bilbo Bolseiro (Martin Freeman) e Gandalf (Ian McKellen) tentam impedir a guerra.

Dancing Brasil Especial

18/12 – 22h30

Marcos Mion, Ticiane Pinheiro, Buchecha, Rayanne Moraes, Lisa Valastro, Maytê Piragibe, Yudi Tamashiro vão entrar na dança e fazer um grande show no Dancing Brasil Especial. No júri: Jaime Arôxa, Fernanda Chamma, Paulo Goulart Filho e Buddy Valastro. O público em casa vai escolher qual será o melhor casal da noite.

Apresentação: Xuxa Meneghel.

Família Record

19/12 – 22h30

Quando eles se reúnem, é emoção e diversão na certa. As estrelas da Record TV se juntam em mais uma divertida troca de presentes. Música, surpresas e brincadeiras em um encontro que promete. O musical fica por conta de Latino e Joelma.

21/12 – 22h30

Continuação do programa exibido no dia 19/12

Cine Maior Especial

Jesus de Nazaré

23/12 – 15h15

Gênero: Épico

Sinopse: Concebido pela Virgem Maria (Olivia Hussey) e passando por uma sofrida infância de peregrinação, Jesus (Robert Powell) veio a terra com a missão de salvar os homens, mas é traído e humilhado justamente por eles.

Após ser preso, torturado e crucificado, ressuscita divinamente.

Programa da Sabrina – Especial de Natal

23/12 – 20h30

Em uma matéria mais do que especial, a apresentadora Sabrina Sato comanda uma grande festa de debutante para quinze meninas com a presença do cantor Kevinho em um lindo castelo.

Vai ter ainda a visita de Sabrina a uma ONG que mostra como uma criança pode praticar a solidariedade. As histórias da instituição chamada "Olhar de Bia" promete emocionar o público de casa.

Super Tela Especial

O Natal dos Amigos Indiscretos

23/12 – 23h

Gênero: Comédia

Sinopse: Um grupo de amigos não se encontrava há 15 anos, mas durante um feriado de Natal, todos conseguem se ver novamente.

O reencontro desperta as velhas amizades, os antigos amores e também as brigas passadas.

Domingo Show – Especial de Natal

24/12 – 11h

No Domingo Show que vai ao ar no dia 24/12, o programa vai mostrar o reencontro da jovem Letícia com seu pai, que não vê há mais de 10 anos. Ela já havia participado do dominical, quando ganhou uma peruca de cabelos naturais, doados por uma moça que tinha cabelos bem compridos.

A atração ainda reprisa o quadro Ju Quer Dirigir, que destaca a mulher do Anão Marquinhos que afirma ter medo de dirigir, e a reportagem De Volta ao Passado com Marcelo Rezende.

Cine Record Especial

Milagres de Jesus – O Filme

25/12 – 22h30

Uma das séries de maior sucesso da Record TV, Milagres de Jesus foi transformada em um filme, apresentado na programação Especial de Natal. Produzido pela Academia de Filmes, a obra tem direção de João Camargo e narra a saga de alguns dos milagres mais conhecidos de Jesus Cristo.

Retrospectiva dos Famosos

26/12 – 22h30

A Retrospectiva dos Famosos, que mostra os eventos que marcaram o ano das celebridades, será comandada pela apresentadora Carla Cecato. A atração vai abordar mais de 30 tópicos, além de listar os grandes hits musicais do ano no Brasil e no mundo.

Os principais destaques são: Neymar - o mais caro da história; o adeus a Marcelo Rezende; a febre do Despacito; as mães do ano; a luta de Renata Banhara; o casamento de Marina Ruy Barbosa; o sucesso do jingle “Olha o gás!” nas redes sociais; as acusações de assédio a José Mayer e os casos que abalaram Hollywood; o drama do sertanejo Renner.

Retrospectiva 2017

28/12 – 22h30

A Retrospectiva 2017, que será comandada pelo jornalista Domingos Meirelles, vai abordar, aproximadamente, trinta temas que marcaram o Brasil e o mundo na política, na economia, no esporte e na cultura. Dentre os destaques: As denúncias que estremeceram o País; Os processos e a condenação do ex-presidente Lula; As malas de dinheiro encontradas no apartamento de Geddel Vieira Lima; Rebeliões nos presídios brasileiros; O incêndio na creche em Minas Gerais; A polêmica provocada pela performance apresentada no MAM de São Paulo; Os conflitos entre os EUA e Coréia do Norte; Terrorismo no mundo; E a tímida retomada do crescimento da economia brasileira. O programa apresenta ainda o quadro Imagens do Ano, com cenas que se destacaram em 2017.

Cine Aventura Especial

O Pestinha 3

30/12 – 15h15

Gênero: Comédia

Sinopse: Junior (Justin Chapman) continua fazendo travessuras, mas desta vez está apaixonado por Tiffany (Jennifer Ogletree), a menina mais linda do colégio.

Junior planeja afastar os outros meninos que também estão interessados na jovem, em particular um rico astro mirim de televisão, que adora se exibir e diminuir Junior.

Programa da Sabrina – Especial de Ano Novo

30/12 – 20h30

Para se despedir de 2017 em grande estilo, Sabrina Sato anima o público de casa com um quadro que deu o que falar durante todo o ano: o Meu Amor É o Bicho! E a participante dessa edição especial é ninguém menos do que Valesca Popozuda, que vai escolher, entre um dos três pretendentes, seu novo namorado no palco da atração. Além disso, a cantora faz a galera dançar com seus sucessos.

Tem ainda uma história que vai emocionar o telespectador da Record TV no Sonho Sem Preço, que vai mostrar a coragem e a força de vontade de Ryan, um adolescente que luta contra um câncer e é fã da apresentadora Ana Hickmann. Depois de bater um papo com o menino, Sabrina realiza o desejo dele de ficar frente a frente com a famosa. É pura comoção!

Domingo Show – Especial de Fim de Ano

31/12 – 11h

O Domingo Show do dia 31/12 conta a história de Kauã da Silva Santos, de 11 anos, que se destaca no universo do samba tocando o instrumento surdo. Um vídeo dele em uma roda de samba fez bastante sucesso na internet, e o garoto ganhou o apelido de “Mascote do Surdo”.

No palco do programa, ele vai encontrar os integrantes do grupo Molejo, de quem ele é fã. O dominical também abre espaço para as pessoas que passaram pelo Domingo Show e chamaram a atenção por cantarem muito bem: eles vão competir entre eles, e o mais votado por um júri especial vai ganhar um carro novo.

Fique ligado na programação de fim de ano da Record TV.