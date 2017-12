Neste sábado (9), Record TV exibe Os Batutinhas – Uma Nova Aventura e A Águia da Legião Perdida

Saiba mais sobre os filmes que vão ao ar no Cine Aventura e Super Tela

Uma comédia cheia de atitude e um longa de proporções épicas vão animar o seu sábado (9) na tela da Record TV. A partir das 15h15, O Cine Aventura exibe Os Batutinhas - Uma Nova Aventura. À noite, a Super Tela agita a TV com a ação eletrizante de A Águia da Legião Perdida, a partir das 23h. Saiba mais sobre os filmes:

Cine Aventura

Os Batutinhas - Uma Nova Aventura — HD com audiodescrição

Gênero: Comédia

Classificação: Livre

Sinopse: A trupe mais famosa dos anos 90 está de volta! Spanky (Jet Jurgensmeyer), Alfalfa (Drew Justice), Darla (Eden Wood) e toda a turma agora tem uma nova missão: salvar a confeitaria da Vovó Larson (Doris Roberts) da falência.

Após uma série de tentativas atrapalhadas, a maior esperança do grupo está no show de talentos da cidade, onde eles podem ganhar o prêmio de dez mil dólares e impedir os planos de um rico empresário que quer destruir a confeitaria, e o clubinho dos garotos que fica no quintal, para construir um grande estabelecimento comercial.

Super Tela

A Águia da Legião Perdida - com audiodescrição

Gênero: Aventura

Classificação: 14 anos

Sinopse: Ano 120 AC. Vinte anos se passaram sem que ninguém soubesse explicar o desaparecimento da Nona Legião nas montanhas da Escócia. Agora, o jovem centurião Marcus Aquila (Channing Tatum), apesar de desacreditado por todos, veio de Roma para tentar solucionar o mistério e restaurar a reputação de seu pai, comandante daquele pelotão.

Acompanhado do escravo Esca (Jamie Bell), ele cruza as Muralhas de Hadrian até a parte alta da Caledônia, onde irá enfrentar tribos selvagens para recuperar o emblema da águia de ouro da Nona Legião também desaparecido.

Fique ligado na programação da Record TV neste sábado (9)!