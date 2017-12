Cine Record Especial, terça-feira (12), às 22h30

O Homem com Punhos de Ferro

Título Original: The Man With The Iron Fists

Elenco: Rza, Rick Yune, Russel Crowe, Lucy Liu, Dave Bautista, Jamie Chung

Gênero: Ação

Sinopse: Na China Feudal, um fabricante de armas brancas deve se proteger contra os habitantes do vilarejo onde mora, que decidem ataca-lo

Classificação: 18 anos

Não perca o Cine Record Especial desta terça (12), a partir das 22h30, na Record TV.