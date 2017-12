Record TV exibe Retrospectiva dos Famosos na terça-feira (26)

Carla Cecato comanda a Retrospectiva dos Famosos na terça-feira (26)

A Retrospectiva dos Famosos, que mostra os eventos que marcaram o ano das celebridades, será comandada pela apresentadora Carla Cecato na terça-feira (26).

A atração vai abordar mais de 30 tópicos, além de listar os grandes hits musicais do ano no Brasil e no mundo. Os principais destaques são: Neymar — o mais caro da história; o adeus a Marcelo Rezende; a febre do Despacito; as mães do ano; a luta de Renata Banhara; o casamento de Marina Ruy Barbosa; o sucesso do jingle Olha o Gás! nas redes sociais; as acusações de assédio a José Mayer e os casos que abalaram Hollywood; e o drama do sertanejo Renner.

Sob comando de Carla Cecato, a Retrospectiva dos Famosos vai ao ar na terça (26), às 22h30, na Record TV. Não perca!