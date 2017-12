Record TV exibe Retrospectiva dos Famosos nesta terça-feira (26)

Nesta terça-feira (26), a Record TV exibe a Retrospectiva dos Famosos, com mais de 30 tópicos sobre os eventos que marcaram o ano das celebridades,como o adeus a Marcelo Rezende, a febre do Despacito, o casamento de Marina Ruy Barbosa, o contrato milinionário de Neymar e a luta de Renata Banhara pela vida.

Sob o comando da apresentadora Carla Cecato, o programa também vai listar os hits musicais do ano no Brasil e no mundo.

Não perca a Retrospectiva dos Famosos nesta terça (26), a partir das 22h30 na tela da Record TV.