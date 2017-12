Record TV exibe a Retrospectiva 2017 nesta quinta-feira (28)

A Retrospectiva 2017, que será comandada pelo jornalista Domingos Meirelles e vai ao ar nesta quinta-feira (28), às 22h30, vai abordar, aproximadamente, trinta temas que marcaram o Brasil e o mundo na política, na economia, no esporte e na cultura.

Os principais destaques são as denúncias que estremeceram o País, os processos e a condenação do ex-presidente Lula, as malas de dinheiro encontradas no apartamento de Geddel Vieira Lima, as rebeliões nos presídios brasileiros, o incêndio na creche em Minas Gerais, a polêmica provocada pela performance apresentada no MAM de São Paulo, os conflitos entre os EUA e Coreia do Norte, terrorismo no mundo e a tímida retomada do crescimento da economia brasileira. O programa apresenta ainda o quadro "Imagens do Ano", com cenas que se destacaram em 2017.

Não perca a Retrospectiva 2017 nesta quinta (28), a partir das 22h30 na tela da Record TV.