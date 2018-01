A diversão está garantida com Babe – O Porquinho Atrapalhado no Cine Aventura

Neste sábado (13), o porquinho mais atrapalhado do pedaço vai estar na tela da Record TV. A partir das 1h515, o Cine Aventura exibe Babe – O Porquinho Atrapalhado. Não perca!

Cine Aventura

“Babe - O Porquinho Atrapalhado” - HD com audiodescrição

Elenco: Christine Cavanaugh, Miriam Margolyes, Roscoe Lee Browne, Hugo Weaving, Miriam Flynn e Russi Taylor.

Gênero: Infantil

Classificação: livre

Sinopse: A fazenda do Sr. Hoggett (James Cromwell) um lugar quase perfeito, onde cada coisa ocupa o lugar certo. Até que nasce Babe, um leitãozinho que pensa que é um cachorro. E convence até o dono da fazenda, que o inscreve no Campeonato Nacional de Cães Pastores, com consequências imprevisíveis.