Veja os filmes que vão agitar a Record TV nesta semana

Três filmes vão agitar a sua semana na Record TV. Nesta quarta (10), o Cine Record Especial exibe a comédia O Lorax: Em Busca Da Trúfula Perdida. Já na quinta (11), a atração exibe a animação Um Time Show de Bola. E na sexta (12), a Super Tela exibe Paranorman. Saiba mais sobre os filmes:

Cine Record Especial - Quarta-feira (10) – 22h30

O Lorax: Em Busca Da Trúfula Perdida - HD com audiodescrição

Título Original: Dr. Seuss The Lorax

Elenco / Dubladores: Danny DeVito, Ed Helms, Zac Efron, Taylor Swift, Betty White e Rob Riggle.

Sinopse: O menino Ted (Zac Efron) descobriu que o sonho de sua paixão, a bela Audrey (Taylor Swift), é ver uma árvore de verdade, algo em extinção. Disposto a realizar este desejo, ele embarca numa aventura por uma terra desconhecida, cheia de cor, natureza e árvores. É lá que conhece também o simpático e ao mesmo tempo rabugento Lorax (Danny DeVito), uma criatura curiosa preocupada com o futuro de seu próprio mundo.

Classificação: Livre

Cine Record Especial - Quinta-feira (11) – 22h30

Um Time Show de Bola - HD com audiodescrição

Título Original: Metegol

Direção: Juan José Campanella

Gênero: Animação

Elenco/Dubladores: Gabriel Almirón, Federico Cecere, Ezequiel Cipols, Luciana Falcón, Roberto Kim e Lucía Maciel.

Sinopse: Desde garoto Amadeo é aficcionado por totó, tendo construído seus próprios jogadores e com eles ensaiado as mais diversas jogadas. Um dia ele é desafiado por Ezequiel (Juan José Campanella), um arrogante garoto que vive se gabando por ser um exímio jogador de futebol de verdade. Mas a partida épica de totó entre os dois não foi vencida por ele. Anos mais tarde, ele retorna rico e com seu dinheiro quer transformar a cidade natal em um espécie de parque temático. Agora, para salvar a cidade, Amadeo terá que aceitar o desafio proposto pelo vilão: enfrentá-lo numa partida de futebol de verdade. É quando algo mágico acontece e os bonecos da mesa de jogo ganham vida para ajudar o seu companheiro de grandes jogadas.

Classificação: Livre

Super Tela - Sexta-feira (12) – 22h30

Paranorman - HD com audiodescrição

Título Original: Paranorman

Direção: Sam Fell, Chris Butler

Gênero: Animação

Elenco/Dubladores: Alex Borstein, Kodi Smit-McPhee, Tucker Albrizzi, Anna Kendrick, Casey Affleck e Christopher Mintz-Plasse.

Sinopse: Norman Babcock (Kodi Smit-McPhee) é um garoto que consegue ver e falar com os mortos. Entretanto, o único que acredita em suas habilidades é Neil, um amigo excêntrico. Um dia, o tio de Norman conta sobre um importante ritual anual realizado na cidade, com o objetivo de protegê-la de uma maldição jogada por uma bruxa séculos atrás. Norman resolve ajudar no ritual, mas as coisas não saem como planejado e uma nuvem mágica faz com que os mortos se levantem das tumbas da cidade.

Classificação: 10 anos